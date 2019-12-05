شاهد: مايا دياب تثير جدلًا بتصرف غريب في موسم الرياض

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب الاجتماعي بعد ظهورها تقرأ الفاتحة ثم تتبعها وترسم إشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش، مما أثار جدلا واسعا.

وانقسمت آراء الرواد حول الفيديو بين مؤيد اعتبر ذلك نوعًا من التسامح بين الأديان السماوية المختلفة، وآخر ناقد وساخر بدعوى أن هذه الأمور ”لا تجوز“.

وتشارك مايا في تقديم أغاني المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من الـ4 إلى الـ7 من ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة اللبنانية معن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض في السعودية من خلال مسرحية “لوكندة الأوباش”.

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وعبرت الفنانة مايا دياب؛ خلال لقاء لها في أحد البرامج التلفزيونية، عن سعادتها بخوض أول تجربة تمثيلية مسرحية لها في المملكة بموسم الرياض.

وسوف تشارك مايا كبطلة لعرض مسرحية “لوكاندة الأوباش” مع عدد من نجوم الفن، ومن المقرر أن ينطلق العرض يوم 4 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الفنانة اللبنانية؛ خلال اللقاء، أنها بدأت البروفات تحت قيادة المخرج والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، وستعرض لمدّة 4 أيام ضمن موسم الرياض.