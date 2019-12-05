السعودية اليوم / تعاوني أجياد يشارك في فعاليات معرض اليوم العالمي للتطوع بمكة



مكة المكرمة 8 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019م واس

شارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في معرض اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩, والذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, بالتعاون مع جمعية واعي الخيرية ومؤسسة عطاء التطوعية.

وشملت مشاركة المكتب في الحضور إلى الجلسات الإثرائية، إضافة إلى مشاركة المكتب بجناح في المعرض وعرض من خلاله البرامج المقدمة لضيوف الرحمن في منطقة الحرم الذي بلغ عدد المستفيدين في الدورة الأولى من المجلس أكثر من مليوني مستفيد, ولقي الجناح إقبالًا كبيرا من الزوار.

وفي نهاية الفعالية كرّم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة مكتب أجياد للدعوة بدرع تذكاري, لتميزه في العمل التطوعي وتأسيسه وفق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون مستفيد.

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13:45ت م

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