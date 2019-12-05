، خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الخليجي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر رسالة خطية من الملك سلمان سلَّمها له الأمين العام خلال استقباله بالمنامة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوة جلالته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتفصيلاً، قام بتسليم الرسالة لملك البحرين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال جلالته له أمس.

واطلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملك البحرين حمد آل خليفة اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي