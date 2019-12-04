خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب وموعد صرف مقطوعة الضمان لشهر ربيع الثاني

هناك عدد كبير من عمليات البحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث أنها توقفت عن الصرف لمدة تزيد عن عام، وطالب عدد كبير من المستفيدين منها إعادة صرفها مرة ثانية للمواطنين من خلال مجموعة من الطلبات التي تم تقديمها على موقع الوزارة الرسمي أو من خلال حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتعتبر المساعدة المقطوعة هي برنامج الدعم الأبرز في المملكة العربية السعودية، وتشارك بنسبة كبيرة في إعانة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل للتغلب على صعوبات الحياة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة ربيع الثاني 1441

تم تداول عدد كبير من الأخبار المزيفة التي تفيد باقتراب موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولكن كل ذلك لا أساس له من الصحة، حيث أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تعلن حتى الآن عن الموعد المحدد لصرفها، وأشارت من خلال بيان رسمي صادر من خلالها أنه ليس على المواطنين الانسياق خلف الشائعات، وأنه بمجرد الاقتراب من موعد الصرف سوف تقوم الوزارة بالإعلان بنفسها من خلال موقعها الرسمي، أو الحساب الرسمي على تطبيق تويتر.

شروط صرف المساعدة المقطوعة