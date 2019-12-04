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عدن - ياسمين التهامي -

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أثناء «سهرة حمراء» مع فتاة.. شاب يقتل صديقة بطريقة مروعة والسبب صادم!

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قدم شاب مغربي على قتل صديقه، أثناء قضائهما سهرة حمراء مع فتاة، بعد نشوب خلاف بينهما.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحف محلية مغربية، فقد اعتقلت مصالح الدرك الملكي ، شابا ملقبا ب"ولد الشوافة" (28 سنة)، للإشتباه في تورطه في جريمة قتل صديقه، دهسا بالسيارة والتسبب في إصابة خطيرة لشابة بمنطقة أمي عائشة ضواحي عين تاوجطات.

وأفادت مصادر محلية، أن المتهم كان رفقة الضحية وشابة تشتغل بإحدى المقاهي، حيث قاموا بجولة بالسيارة شملت مدن مكناس، بوفكران، الحاجب وآزرو، وهم في حالة سكر, لتنتهي ليلتهم في محطتهم الأخيرة بجريمة قتل سببها نزاع حول الشابة ، التي كانت برفقتهما ، والتي تعرضت لجروح خطيرة .

وبعد أن وصلت السلطات المحلية والدرك الملكي إلى عين المكان، تم اعتقال الجاني ووضعه تحت الحراسة النظرية للبحث معه باشراف النيابة العامة المختصة.

ونُقلت جثة المجني عليه البالغ قيد حياته 37 سنة، إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد التشريح الطبي.