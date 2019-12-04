تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى. وكشفت المعلومات أن الجهات الأمنية أبلغت إحدى الأسر بالمنطقة بوجود جثة ابنتهم في المستشفى، وفوجئت الأسرة بالعثور عليها محترقة.
وفيما أشارت معلومات عن صدور تقرير مبدئي حول الحادثة بوفاتها متأثرة بحريق اندلع في شقة، تولّت النيابة العامة ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات. وكشفت المعلومات أنه أُوقف أشخاص على ذمة التحقيق في وفاة الفتاة التي لقيت مصرعها محترقة، وينتظر أن يكشف الطب الشرعي تفاصيل الوفاة، ويأتي ذلك فيما تتواصل الشائعات وتضارب المعلومات عن سيناريو القضية، وينتظر أن تحسمها تحقيقات النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ذهبت للاختبار وعادت جثة محترقة.. النيابة العامة تحقق في وفاة “بشرى” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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