بدل_غلاء_المعيشة ١٤٤١ هــ

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مع قرب نهاية السنة الثانية لبدل غلاء المعيشة بدأت العديد من التساؤلات بشأن هذا ( البدل) للمواطنين والعسكريين ولأصحاب المعاش التقاعدي ومستفيدي الضمان الاجتماعي لعام ، وهل سيستمر هذا البدل لسنة ثالثة أخرى أم سيتوقف ؟

وكان الأمر الملكي الكريم يوم ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ وتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ تضمن استمرار صرف بدل غلاء معيشة لمدى سنة ثانية و بمبلغ شهري قدره ١٠٠٠ ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين و مبلغ شهري قدره ٥٠٠ ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي .

حيث يدور السؤال هل سيتم الإستمرار بصرف بدل الغلاء لسنة ثالثة ؟

