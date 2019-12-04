شكرا لمتابعة خبر عن تجاهل أردوغان في لندن يعيد مشهد ولي العهد في «10 داونينغ ستريت» للواجهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول ناشطون فيديو لتجاهل استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بشكل رسمي من قِبل رئيس الوزراء البريطاني أمام مقر الرئاسة في 10 داونينغ ستريت في لندن. وأعاد ذلك ذكرى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة لندن في مارس 2018م حيث استقبلته وقتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ خارج المقر، بحفاوة وتقدير. Advertisements ويأتي ذلك تفسير واضح لأهمية الضيف ومكانة دولته، حيث تحرص الدول على الاهتمام باستقبال ضيوفها المهمين بطريقة لافتة. والجدير بالذكر أن 10 داونينغ ستريت في لندن، هو مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا وقريباً من بيوت البرلمان وسط مدينة لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجاهل أردوغان في لندن يعيد مشهد ولي العهد في «10 داونينغ ستريت» للواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.