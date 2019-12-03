فيديو.. سبب إلغاء النطاق الأصفر في نطاقات التوطين

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن إلغاء النطاق الأصفر في نطاقات لتوطين الوظائف جاء لأنه يشكل نسبة لا تتجاوز 3% من السوق.

وأضاف أبا الخيل، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الأحمر والأصفر آخر النطاقات الموجودة، وبالتالي لم يحققا نسب التوطين المطلوبة، والأصفر تحديدًا نسبته صغيرة.

وتابع أنه سيتم انتقال النطاق الأصفر إلى الأحمر، رغم أنهم لم يحققوا نسب التوطين المطلوبة والعدد الأقل في عدد النطاقات المسجلة.

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وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، م. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).

وجاء في حيثيات القرار ما نصه: نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/ 6/ 1441هـ.

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

يذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات غير الآمنة ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى، وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

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