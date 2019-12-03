شكرا لمتابعة خبر عن بعد اختفاءها لـ 14 يوما بأحد رفيدة .. العثور على الفتاة «روابي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر أمنية ، أنه تمكنت أسرة الفتاة المفقودة ” روابي ” والتي تبلغ من العمر 13 عاماً ، من العثور عليها وذلك بعد 12 يوماً من اختفائها من منزلها في ظروف غامضة ، بحي الواديين بأحد رفيدة.
وكانت قالت أسرة الفتاة للشرطة ، إن الفتاة استيقظت من النوم صباح يوم السبت من الأسبوع المنصرم وقالت لوالدتها إنها تشعر بألم غريب في رأسها, ثم عادت إلى النوم , وبعد استيقاظ ذويها لم يعثروا عليها في المنزل وتم العثور على جميع ملابسها التي كانت ترتديها أثناء نومها.
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