السعودية | “مركز الملك سلمان” يطلق حملته لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في تنزانيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 مساءً, 3 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي في بداية الحملة 5 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

وتأتي هذه الحملة الطبية ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

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