شكرا لقرائتكم خبر عن بحث ترتيبات حجاج العراق بـ «موسم 41» والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن، مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ الدكتور خالد أبا ذر العطية، الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية العراق بموسم حج 1441هـ.

واستعرض د. بنتن مع العطية، خلال استقباله والوفد المرافق له أمس، الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من المسؤولين.

ووقع وزير الحج والعمرة، ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق اتفاقية موسم حج 1441هـ، والتي تشتمل على تنظيم قدوم الحجاج من جمهورية العراق وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.