شكرا لقرائتكم خبر عن بحث ترتيبات حجاج العراق بـ «موسم 41» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض د. بنتن مع العطية، خلال استقباله والوفد المرافق له أمس، الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من المسؤولين.
ووقع وزير الحج والعمرة، ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق اتفاقية موسم حج 1441هـ، والتي تشتمل على تنظيم قدوم الحجاج من جمهورية العراق وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث ترتيبات حجاج العراق
بـ «موسم 41» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.