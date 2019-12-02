السعودية اليوم / الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة



الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

شاركت المديرية العامة للجوازات بجميع إداراتها في مطارات المملكة ومنفذ البطحاء البري بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوشحت كاونترات صالات الجوازات في مطارات المملكة ومنفذ البطحاء البري بالأعلام الوطنية للمملكة العربية

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المنافذ الدولية السعودية بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني معهم، مما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين حكومة وشعباً متمنين لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.

// انتهى //

22:30ت م

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الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسشاركت المديرية العامة للجوازات بجميع إداراتها في مطارات المملكة ومنفذ البطحاء البري بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.وتوشحت كاونترات صالات الجوازات في مطارات المملكة ومنفذ البطحاء البري بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة متضمنة العديد من الفعاليات ، حيث قامت الجوازات بالترحيب و استقبال المسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفاء بهم والتهنئة وتقديم الهدايا التذكاريةالخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والإماراتية على الأشقاء الإماراتيين التي تعبر عن مدى العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المنافذ الدولية السعودية بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني معهم، مما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين حكومة وشعباً متمنين لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.// انتهى //22:30ت م0272

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