من هو الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – ويكيبيديا

نعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، اليوم الاثنين الأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز آل سعود، المولود عام 1931، وكان واحدًا من قلائل أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.

والراحل متعب بن عبدالعزيز آل سعود عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى العام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث يحتل الأمير متعب الترتيب الـ17 بين إخوته الذكور، وعددهم 36 ابنًا من عدة زوجات.

والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود (1350 هـ / 1931 - 1441 هـ / 2019)، وزير الشئون البلدية والقروية سابقاً. وهو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. والدته الاميرة شهيدة. وهي والدة منصور، قماش، مشعل ومتعب. أُبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في العام 1955.

ولد في مدينة الرياض عام 1350 هـ الموافق لعام 1931. درس في «معهد الأنجال»، ثم درس في جامعة كاليفورنيا وتخرج منها في عام 1372 هـ.

وفي مطلع عام 1373 هـ عينه الملك عبد العزيز أميرًا لمنطقة مكة المكرمة والتي ظل عليها إلى 5 جمادى الأولى 1375 هـ الموافق 20 ديسمبر 1955 عندما صدر أمر من الملك سعود قام فيه بتعيين ابنه الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود مكانه على الإمارة،

وفي 20 جمادى الأولى 1375 هـ الموافق 4 يناير 1956 عينه ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للأشغال العامة، وبقي فيها حتى 3 ربيع الثاني 1399 هـ الموافق 2 مارس 1979 عندما عينه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية، واستمر في منصبه حتى 29 رجب 1403 هـ الموافق 13 مايو 1983 عندما عين وزيرًا للمياه والكهرباء.

وفي عام 1424 هـ الموافق لعام 2003 عاد وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية والتي ظل بها حتى 14 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 2 نوفمبر 2009 عندما استقال من منصبه.

وتزوج من الأميرة نورة بنت محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ(وتوفيت وهي على ذمته) بتاريخ 3-5-1431 عن عمر يناهز (75) عاماً، إثر معاناة طويلة مع المرض، وصلي عليها عصر يوم الأحد الموافق 4-5-1431 هـ بالحرم المكي الشريف. والدة الأميرة نوف، الأمير منصور، الأميرة مها، الأميرة العنود، الأميرة الجوهرة، الأميرة مضاوي، والأمير عبدالعزيز.

الأميرة نوف (متوفية). متزوجة من الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود ولها من الأبناء الأميرة منال، الأمير منصور، والأميرة سالي (متزوجة من الأمير سلطان بن فيصل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود ولها من الأبناء الأميرة نوف والأمير سعود).

الأميرة سارة. متزوجة من الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

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الأميرة ولاء.

الأمير منصور (وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين). متزوج من ابنة الأميرة نورة (الثانية) بنت عبد العزيز آل سعود الأميرة ابتسام بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وله من الأبناء الأميرة نورة (متزوجة من الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود ولها من الأبناء الأميرة ريما، الأمير محمد، والأمير عبد العزيز)، الأمير محمد (متزوج من الأميرة مشاعل بنت خالد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود وله من الأبناء الأمير منصور، الأمير خالد، والأميرة نورة)، الأمير سعود (متزوج من الأميرة نوف بنت عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وله من الأبناء الأمير متعب)، الأميرة سارة، والأمير فيصل.

الأميرة مها. متزوجة من الأمير عبد الله بن خالد بن تركي بن عبد الله بن تركي آل سعود. ولها من الأبناء الأميرة نوف (متزوجة من الأمير بندر بن سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود ولها من الأبناء الأمير نايف، الأمير أحمد، والأمير طلال)، الأميرة سارة (متزوجة من الأمير نايف بن خالد بن سعد آل سعود ولها من الأبناء الأميرة نوف، الأمير محمد، والأمير فيصل)، والأمير تركي.

الأميرة العنود (متوفية). كانت متزوجة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود ولها من الأبناء الأميرة ريم (متزوجة من الأمير بندر بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود ولها الأميرة العنود)، الأمير سلمان (متزوج من الأميرة العنود بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وله من الأبناء الأمير ماجد والأميرة نورة)، الأميرة الجوهرة، الأميرة دلال، الأمير محمد، والأمير عبد العزيز.

الأميرة الجوهرة. متزوجة من الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود ولها من الأبناء الأميرة مها، الأمير عبد الله، الأمير سلطان، والأمير سعود.

الأميرة مضاوي. متزوجة من الأمير بندر بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود ولها من الأبناء الأميرة سارة، الأميرة العنود، الأميرة نوف، والأمير فيصل.

الاميرة صيته.

الاميرة شهيدة.

الأمير عبد العزيز.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر ناهز 88 عاما.