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إيداع دفعة جديدة من المساعدة المقطوعة

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2019-12-02

إيداع دفعة جديدة من المساعدة المقطوعة

بعد أشهر من التوقف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين دفعة جديدة من المساعدة المقطوعة.

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وأكد عدد من المتقدمين على دعم المساعدة المقطوعة تلقيهم إيداع الدعم صباح اليوم فيما تم تحويل العديد من قوائم الانتظار من مراجع إلى قائم تمهيداً للصرف.

يذكر أن المساعدة المقطوعة متوقفة منذ أشهر، وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، مع سيل الاستفسارات والتساؤلات بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة داعية المستفيدين للانتظار حتى يتم الصرف.

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