أمانة مكة تنظم معرض الفنون التشكيلية بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية، معرضًا للفنون التشكيلية بعنوان «البيعة الخامسة» بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد عبدالله سمرقندي؛ أن المعرض يأتي في إطار حرص الأمانة على إشراك مختلف شرائح المجتمع للتعبير عن هذه الذكرى والمناسبة الغالية والعزيزة على الجميع.
وأضاف سمرقندي أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم؛ تجسد أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لقائد مسيرة البلاد وباني نهضتها، التي تعكس اهتمام ودعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تمكين الشباب للمساهمة في التنمية والنهوض بمستقبل البلاد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
بدوره، أوضح رئيس قسم الأنشطة الثقافية صديق واصل، أن المعرض المُقام في بهو الأمانة، اشتمل على أكثر من 20 عملًا فنيًّا في مجالات الرسم وغيرها من الفنون التشكيلية، مبينًا أن المشاركة كانت مفتوحة لجميع الهواة والمحترفين من جميع مناطق المملكة، مثمنًا جهود الفنانين والفنانات التشكيليات، وعطاءهم لتحقيق نجاحات مستمرة تسهم في سمو الفنون التشكيلية.
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