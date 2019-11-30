مشاهدة مباراة البحرين والسعودية اليوم بث مباشر

يلتقي على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل اليوم السبت فريق البحرين ضد نظيره السعودية، ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

وأكد فهد الأنصاري لاعب المنتخب الكويتي، أن العناصر الشابة قدمت أداء قويا في المباراة الأولى للأزرق، ليؤكد الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الخليجي (10 ألقاب) أنه حضر إلى الدوحة للمنافسة بقوة على اللقب.

وتلتقي البحرين مع السعودية، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة (خليجي 24)، غدا السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقد تواجه المنتخبان 3 مرات، في نسخ سابقة أقيمت بقطر، انتهت جميعها بتفوق البحرين.

فكانت البداية في خليجي 4، عام 1976، وحينها فازت البحرين (2-1)، بهدفي سلطان بشير ومحمد بهرام.

وجاءت المواجهة الثانية في خليجي 11، عام 1992، وانتهت بنفس النتيجة، حيث سجل للبحرين عبد الرزاق محمد وأحمد عبد الأمير.

أما المواجهة الثالثة فكانت في عام 2004، بخليجي 17، وكان التفوق أيضا للبحرين بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها عبد الله المرزوقي وسلمان عيسى وطلال يوسف.

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وقال الأنصاري في المؤتمر لصحفي لفريقه "أول 3 نقاط كانت مهمة للغاية، مباراة اليوم ربما تكون أكثر صعوبة من لقاء السعودية، ولكننا نسعى للفوز على المنتخب العماني حامل اللقب".

يبحث المنتخب الكويتي ونظيره العماني عن الفوز، عندما يتواجهان غدًا السبت، ضمن المرحلة الثانية لدور المجموعات للمجموعة ثانية في كأس الخليج 24، حيث يبحث الكويت عن حسم التأهل ويطمح عمان لإنعاش آماله.

ويواجه منتخب الكويت وعمان في جميع البطولات والمنافسات الرسمية والمباريات الودية في 31 مباراة، حقق الأزرق الفوز في 13 لقاء مقابل 8 انتصارات لعمان فيما فرض التعادل نفسه على 8 مواجهات.

وشهدت كؤوس الخليج في نسخها الـ 23 الماضية تواجه المنتخبين في 18 لقاء جاءت الغلبة للمنتخب الكويتي في 9 مواجهات مقابل 4 انتصارات لعمان فيما جاء التعادل نتيجة 5 مباريات.

آخر فوز حققه الكويت على عمان جاء في الدورة العربية بالدوحة 2011، وفاز الأزرق بهدفين ليوسف ناصر فيما تواجها بعد ذلك في 4 مباريات انتهت لمصلحة عمان الذي فاز في غرب آسيا بالكويت، وخليجي 22، وكأس آسيا في أستراليا إلى جانب خليجي 23 في الكويت.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الكويت وعمان الساعة 4:30 بالتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين والساعة 5:30 بالتوقيت المملكة العربية السعودية.