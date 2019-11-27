السعودية اليوم / اختتام فعاليات "مهرجان التعليم للتربية الكشفية"



السيح 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت بمدينة السيح اليوم فعاليات مهرجان التعليم للتربية الكشفية، الذي استضافته إدارة تعليم الخرج، بمشاركة 90 طالباً و 30 قائداً كشفياً يمثلون 30 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.

وحصدت 14 إدارة تعليمية البيرق الذهبي وهي (عسير ، القريات ، الأحساء ، جازان ، الباحة ، عنيزة ، الطائف ، بيشة ، وادي الدواسر ، جدة ، حفر الباطن ، القصيم ، الحدود الشمالية، صبيا) ونالت 4 إدارات تعليمية البيرق الفضي وهي: (مكة المكرمة ، الجوف ، تبوك ، محايل عسير)، في حين نالت إدارة تعليم الحوطة والحريق البيرق البرونزي.

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بكلمة لمدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي شكر فيها الإدارات التعليمية المشاركة، مؤكداً أن مثل هذه البرامج تهدف إلى صقل مواهب وخبرات الطلاب.

بعد ذلك قدم أوبريت وطني بعنوان " الوطن سلمان ".

وفي ختام الحفل كرم مدير تعليم الخرج رؤساء الوفود والإدارات التعليمية المشاركة و شركاء النجاح واللجان المنظمة والمسهمين في تنظيم المهرجان وإنجاحه.

// انتهى //

22:11ت م

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