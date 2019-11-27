تعليم نجران تنظم ملتقى مهارات القرن 21

رعى المدير العام للتعليم في منطقة نجران ملفي عبدالرحمن العتيبي، ملتقى التحول الرقمي بالتعليم بعنوان «مهارات القرن 21» بحضور القيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم والإدارات والمشرفين التربويين وقادة ومنسقي بوابة المستقبل بالمدارس، وذلك في قاعة فندق جلوريا إن. وأكد العتيبي خلال كلمته بهذه المناسبة أن الملتقى هدف إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي ومواكبة قطاع التعليم لرؤية المملكة 2030، ولكسب مزيد من الخبرات والتجارب التعليمية الميدانية التي تعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، وتسهم في تطوير مستوى المعلمين وما يختص بالجانب المعرفي والتقني لما له من أهمية كبيرة في عصر البرمجة والإنترنت، مشيرا إلى أن تعليم نجران طبق برنامج بوابة المستقبل التحول الوطني في أكثر من 80 مدرسة كمرحلة أولى، ويهدف البرنامج إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكّن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي، وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.



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