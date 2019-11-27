السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرعى أعمال مؤتمر المخرجات التعليمية في المملكة بجامعة حائل



حائل 29 ربيع أول 1441هالموافق 26 نوفمبر 2019م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم مؤتمر المخرجات التعليمية في المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، الذي تنظمه كلية التربية بجامعة حائل، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2019م، في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية.

وفور وصول سموّه إلى مقر الحفل بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى عميد كلية التربية الدكتور حسن بن علي الزهراني كلمةً أكد فيها أهمية إقامة مؤتمر المخرجات التعليمية في ضوء رؤية المملكة 2030، الذي قُدِّم في نحو 90 ورقة علمية من متخصصين في التربية بمختلف تخصصاتها، ويشارك في الجلسات العلمية أساتذة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

وبدوره ألقى سمو أمير منطقة حائل كلمةً قال فيها: " إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - تُولي التعليم اهتمامًا كبيرًا لما له من دورٍ أساسي في تقدم المجتمعات.

ورحب سموّه بالمشاركين من خارج المنطقة، قائلًا: "أهلًا بكم في جامعة حائل، وفي حائل الجامعة، التي تنتظر من هذا المؤتمر توصياته التي -بإذن الله- سنراها في أبنائنا مستقبلًا وقد حققت ما نصبوا إليه وفقًا لتطلعات قيادتنا الحكيمة".

من جانبه، رحب مدير جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بسمو أمير منطقة حائل، مقدِّمًا شكره وتقديره لرعاية سموّه هذا المؤتمر.

وقال معاليه:" إن تبني جامعة حائل عقد هذا المؤتمر يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إحداث تحوّل في برامج ومنظومات العمل المختلف، وقطاع التعليم إحدى القطاعات المستهدفة، والمملكة لن تخطو خطوات للوصول إلى مكانة عالمية مرموقة إلا من خلال نظام تعليميّ قادر على مواكبة هذا الطموح بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومهندس الرؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف معاليه: إن عقد هذا المؤتمر الأول في موضوعه على مستوى الجامعات السعودية يؤكد دور الجامعة وإسهامها في تطوير قطاع التعليم بالتعاون مع مقام وزارة التعليم، ومشاركة واسعة من الجامعات السعودية.

من جهته أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني أن الجامعة تمثل دورًا مهمًا في الحراك الأكاديمي والبحثي، و المؤتمرات النوعية والفعاليات العلمية بهذا العام الدراسي، ولما للكراسي العلمية من أهمية في شراكاتها المجتمعية ومدلولها الحضاري في قيمتها البحثية وأثرها المعرفي ودورها في التنمية المستدامة مشيراً إلى أن جامعة حائل ستنظم ملتقى المنح التنموي الشهر المقبل، كما تتشرف الجامعة ممثلةً بالجمعية السعودية للدراسات الأثرية باستضافة وتنظيم مؤتمر المملكة العربية السعودية عبر العصور في الفصل الدراسي الثاني، واستمرارًا لتنظيم الجامعة للمؤتمرات والفعاليات، فستنظم الجامعة هذا العام النسخة الثانية من المؤتمر السعودي للتمريض الذي حظي برعاية كريمة من سموّكم في نسخته الأولى .

وأضاف الحيسوني أن الجامعة ستنظم خلال هذا العام الدراسي مؤتمرًا بعنوان" دور الشباب في الوقاية من الانحراف الفكري والسلوكي" ومؤتمرًا عن السمنة بالمجتمع السعودي.

وفي ختام حفل الافتتاح كرّم سمو أمير منطقة حائل المتحدثين في المؤتمر، وقدم معالي مدير الجامعة هدية تذكارية لسموه الكريم.

// انتهـى //

22:57ت م

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حائل 29 ربيع أول 1441هالموافق 26 نوفمبر 2019م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم مؤتمر المخرجات التعليمية في المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، الذي تنظمه كلية التربية بجامعة حائل، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2019م، في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية.وفور وصول سموّه إلى مقر الحفل بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى عميد كلية التربية الدكتور حسن بن علي الزهراني كلمةً أكد فيها أهمية إقامة مؤتمر المخرجات التعليمية في ضوء رؤية المملكة 2030، الذي قُدِّم في نحو 90 ورقة علمية من متخصصين في التربية بمختلف تخصصاتها، ويشارك في الجلسات العلمية أساتذة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وبدوره ألقى سمو أمير منطقة حائل كلمةً قال فيها: " إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - تُولي التعليم اهتمامًا كبيرًا لما له من دورٍ أساسي في تقدم المجتمعات.ورحب سموّه بالمشاركين من خارج المنطقة، قائلًا: "أهلًا بكم في جامعة حائل، وفي حائل الجامعة، التي تنتظر من هذا المؤتمر توصياته التي -بإذن الله- سنراها في أبنائنا مستقبلًا وقد حققت ما نصبوا إليه وفقًا لتطلعات قيادتنا الحكيمة".من جانبه، رحب مدير جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بسمو أمير منطقة حائل، مقدِّمًا شكره وتقديره لرعاية سموّه هذا المؤتمر.وقال معاليه:" إن تبني جامعة حائل عقد هذا المؤتمر يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إحداث تحوّل في برامج ومنظومات العمل المختلف، وقطاع التعليم إحدى القطاعات المستهدفة، والمملكة لن تخطو خطوات للوصول إلى مكانة عالمية مرموقة إلا من خلال نظام تعليميّ قادر على مواكبة هذا الطموح بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومهندس الرؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".وأضاف معاليه: إن عقد هذا المؤتمر الأول في موضوعه على مستوى الجامعات السعودية يؤكد دور الجامعة وإسهامها في تطوير قطاع التعليم بالتعاون مع مقام وزارة التعليم، ومشاركة واسعة من الجامعات السعودية.من جهته أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني أن الجامعة تمثل دورًا مهمًا في الحراك الأكاديمي والبحثي، و المؤتمرات النوعية والفعاليات العلمية بهذا العام الدراسي، ولما للكراسي العلمية من أهمية في شراكاتها المجتمعية ومدلولها الحضاري في قيمتها البحثية وأثرها المعرفي ودورها في التنمية المستدامة مشيراً إلى أن جامعة حائل ستنظم ملتقى المنح التنموي الشهر المقبل، كما تتشرف الجامعة ممثلةً بالجمعية السعودية للدراسات الأثرية باستضافة وتنظيم مؤتمر المملكة العربية السعودية عبر العصور في الفصل الدراسي الثاني، واستمرارًا لتنظيم الجامعة للمؤتمرات والفعاليات، فستنظم الجامعة هذا العام النسخة الثانية من المؤتمر السعودي للتمريض الذي حظي برعاية كريمة من سموّكم في نسخته الأولى .وأضاف الحيسوني أن الجامعة ستنظم خلال هذا العام الدراسي مؤتمرًا بعنوان" دور الشباب في الوقاية من الانحراف الفكري والسلوكي" ومؤتمرًا عن السمنة بالمجتمع السعودي.وفي ختام حفل الافتتاح كرّم سمو أمير منطقة حائل المتحدثين في المؤتمر، وقدم معالي مدير الجامعة هدية تذكارية لسموه الكريم.// انتهـى //22:57ت م0310

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