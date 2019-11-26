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شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الأمير فيصل بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض ؟ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمراً ملكياً قضى بتعيين الأمير فيصل بن عياف آل مقرن، أميناً عاماً لمنطقة الرياض، خلفاً عن المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس الذي جرى إعفاءه من منصبه .
والأمير فيصل، هو نجل الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين أمانة منطقة الرياض السابق، ولد في العاصمة السعودية الرياض .
وهو متخصص في تخطيط وادارة المدن حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016 في التخطيط والادارة الحضرية والماجستير عام 2014 في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك. ومرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.
يعمل حاليا كمستشار عمراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وعمل سابقا في عام 2019 كمستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة سكيدمور اوينجز وميريل (SOM) في شيكاغو.
وفي 2012 عمل كمساعد مشرف معماري في الموقع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. في 2011 كمعماري في مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا. وفي 2010 كمعماري متدرب في مكتب زن دكو للتصميم المعماري.
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