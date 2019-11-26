السعودية اليوم / تعليم نجران ينظم "ملتقى التحول الرقمي"



نجران 29 ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم ملتقى التحول الرقمي بالتعليم بعنوان "مهارات القرن 21"، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وعدد من القيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة، وذلك بفندق جلوريا إن.

وأكد العتيبي خلال كلمته بهذه المناسبة أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي، ومواكبة قطاع التعليم لرؤية المملكة 2030، وكسب مزيد من الخبرات والتجارب التعليمية الميدانية التي تعود بالنفع والفائدة على الطلاب، وتسهم في تطوير مستوى المعلمين وما يختص بالجانب المعرفي والتقني لما له من أهمية كبيرة في عصر البرمجة والإنترنت، مشيراً إلى أن تعليم نجران طبق برنامج بوابة المستقبل التحول الوطني في أكثر من 80 مدرسة كمرحلة أولى، الذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكّن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تمكّن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر.

وتخلل الملتقى جلستا عمل بعنوان "التحول الرقمي ودوره في الرقي بالعملية التعليمية"، و"تجربة متميزة لمعلم بوابة المستقبل".

//انتهى//

18:59ت م

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