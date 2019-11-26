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عدن - ياسمين التهامي - قررت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إطلاق سراح 200 أسير من أسرى "الميليشيا الحوثية".

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات قررت إطلاق سراح مئات الأسرى من أسرى "الميليشيا الحوثية"؛ وذلك بحسب صحيفة "المدينة".

وقال المالكي "إنه انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".

وتابع العقيد الركي تركي المالكي "إنه استمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني، وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، قررنا إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية".

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عاجل : التحالف العربي يعلن فتح مطار صنعاء الدولي رسميًا وإطلاق مئات الأسرى الحوثيين.. مالذي حدث؟



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وأوضحت قيادة قوات التحالف أنها ستقوم بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.

سبوتنيك