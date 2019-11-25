بنات سافرن للزواج في السعودية فوجدوهن مدفونات في الصحراء قبل إتمام مراسم الزفاف.. والسبب صادم للغاية! (جرائم تهز الوطن العربي)

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عدن - ياسمين التهامي - سلَّط تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على انتشار جرائم القتل بحق النساء في دولة الكويت، إلا أن الأسباب التي خلص إليها تتعلق بالشرف.

وقال التقرير: "كثيرًا ما يربط هذا النوع من قتل النساء على أيدي أقاربهن الذكور، بما يعرف في كثير من الدول العربية، بجرائم القتل بدافع حماية الشرف".

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وأشارت "بي بي سي"، إلى أنه "في الكويت، توجد مادة في القانون رقمها (153) تتساهل في معاقبة المتورطين بقتل نساء العائلة تحت هذه الذريعة".





وأضاف التقرير: "يتفادى كثيرون الحديث علنًا عن مثل هذه الجرائم، لكن بعض الأصوات - ولو كانت خافتة - تقول:الأهل يتسترون على هذه الجرائم وهناك قضايا لا تصل إلى الإعلام".

ونقلت "بي بي سي"، عن مدونة كويتية، أن "كثيرين يقتلون بناتهم، ويقولون إن البنت سافرت للزواج في السعودية، لكنها تكون مدفونة في البر (الصحراء)؛ أو أنها كانت مريضة وماتت أو أن عيارات نارية أطلقت عليها بالغلط أو ماتت بحادث ما".

من جانبه، أكدت الكاتبة الكويتية، أسيل عبد الحميد، أن "المجتمع الكويتي يجاهد بشكل عام للحفاظ على صورته كمجتمع مثالي ومحافظ ومتدين خالٍ من الأخطاء".



وختم التقرير، بأنه "لم تفلح مطالب كثيرة بإلغاء المادة رقم (153)، والتي تنص على معاقبة الرجل الذي يقتل واحدة من قريباته تحت ذريعة حماية الشرف بالحبس لمدة 3 سنوات فقط، أو بغرامة قيمتها 225 دينارًا، أو بكلتي العقوبتين".