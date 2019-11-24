السعودية اليوم / اجتماع تنسيقي لكليات الهندسة في جامعات الجنوب



أبها27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

نظمت جامعة الملك خالد اليوم اجتماعيا تحضيريا لإنشاء تجمع تنسيقي بين كليات الهندسة بجامعات جنوب المملكة وذلك بمشاركة 5 كليات تمثل كلًا من جامعة نجران وجامعة جازان وجامعة الباحة وجامعة بيشة وجامعة الملك خالد.

وفي بداية الاجتماع أشاد معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي بجهود وإمكانيات كليات الهندسة ، مشيرًا إلى أن هذا التجمع سيسهم في دعم أعمال كليات الهندسة المشاركة ومخرجاتها، وآملاً أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتعزز من إمكانياتها.

واشتملت محاور النقاش على منح صلاحيات استخدام المعامل وورش العمل، والوصول للأبحاث المدعومة في الجامعات وتشكيل مجموعات بحثية مشتركة، وشملت المحاور أيضًا عقد مؤتمر هندسي سنوي يتنقل موقع انعقاده بين جامعات المناطق الجنوبية، وكذلك توزيع منافذ نشر المؤتمر الهندسي بين مجلات جامعات التحالف المختصة أو إنشاء مجلة هندسية واحدة مؤرشفة في قاعدة بيانات عالمية، وإقامة يوم مهندس سنوي ينتقل فيما بين الجامعات المتحالفة يرتكز على توفير فرص وظيفية للخريجين ويضم معرض مشاريع التخرج وجلسات نقاش علمية، إضافة إلى محور مواءمة المناهج لصناعة انتقال سلس للطلاب وبناء برامج مستقلة مشتركة، وتسهيل انتقال الأساتذة الزائرين بين كليات الهندسة.

// انتهى //

15:48ت م

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