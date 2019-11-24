السعودية اليوم / "الصحة" تنفذ فعاليات توعوية بمناسبة يوم الإيدز العالمي



الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

تستعد وزارة الصحة بمشاركة القطاعات ذات العلاقة لتفعيل الأنشطة والفعاليات التوعوية تزامناً مع يوم الإيدز العالمي، تحت شعار "بفحصك تحمي طفلك"، وذلك تأكيداً على مشروع منع الانتقال الرأسي من الأم الحامل المصابة بالإيدز إلى الجنين.

وأوضحت "الصحة" أنه سيتم تنظيم ملتقى علمي في الرياض يومي 1 - 2 ديسمبر المقبل، لمناقشة المستجدات العالمية حول الفيروس وآليات تكثيف الفحص المبكر والاكتشاف للعدوى وإتاحة الخدمات العلاجية الوقائية وزيادة التغطية العلاجية, بمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة، وذلك لتبادل الخبرات واتخاذ أفضل التدخلات العلمية المناسبة والفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة للتصدي لهذا الوباء الذي يشكل عبئاً مجتمعياً يعيق التنمية و الصحة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الفاعلة، خاصة مع تزايد وتيرة الإصابات الجديدة في منطقتنا الإقليمية.

يذكر أنه منذ العام 1988 تم تحديد اليوم الأول من ديسمبر من كل عام كيوم عالمي للإيدز بهدف زيادة الوعي والتعريف ولفت الانتباه لوباء الإيدز وما يسببه من تبعات مجتمعية وتنموية وصحية ولتذكر معاناة المتعايشين مع المرض وضحاياه وأسرهم, كما يعـد مناسبة عالمية ومحلية لتفعيل وتكثيف أنشطة وبرامج مكافحة الإيدز الوقائية والعلاجية.

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12:23ت م

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