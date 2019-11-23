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عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلامية يمنية ان هناك مشاورات حثيثة تسعى بها بعثات دبلوماسية غربية من اجل رفع العقوبات الأممية على نجل الرئيس السابق السفير احمد علي عبدالله صالح.

وحسب المصادر بأن مجلس الامن سيرفع العقوبات على نجل صالح في جلسته غدا الجمعة لبدء الدخول في تسوية سياسية شاملة في اليمن.

يأتي هذا بالتزامن مع قمة مقررة لمجلس الأمن الدولي، في نوفمبر الجاري، تطورات الأزمة اليمنية.

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وأخيرًا .. رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح بضغوط إماراتية.. وقرار جمهوري مرتقب بتعيينه في أعلى منصب بعد نائب الرئيس

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الجلسة تشهد مشاورات علنية لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية في مختلف المجالات لا سيما السياسية والإنسانية، كما سيقف مجلس الأمن أمام المستجدات السياسية في ضوء الجهود التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث ضمن اتفاق السويد.

ويقدم جريفيث إحاطة لأعضاء مجلس الأمن تعرض نتائج زياراته ولقاءاته في كل من الرياض وصنعاء ومسقط وما تمخض عن لقاءاته مع حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية والمسؤولين السعوديين في سبيل تعزيز التهدئة العسكرية وتطبيق اتفاق السويد والمساعي المبذولة لاستئناف المشاورات السياسية.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يلعب نجل الرئيس السابق وسفير اليمن الأسبق لدى دولة الامارات، أحمد علي عبدالله صالح، دوراً فاعلاً في التسوية اليمنية المقبلة.

وقالت المصادر إن دبلوماسيين أميين وغربيين التقوا خلال الايام الماضية في العاصمة الاماراتية ابوظبي مع أحمد علي وبحثوا معه "الدور" الذي يمكن أن يلعبه في المستقبل.

وأشارت المصادر إلى أن نجل الرئيس السابق التقى مع سفراء؛ بريطانيا، فضلاً عن السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وقالت المصادر "رشحت أنباء عن رغبة "أوربية" في تعيين أحمد علي في منصب رئيس الوزراء عقب التسوية القادمة في اليمن".

وأكدت المصادر أن "بعض الدوائر الغربية تعول على احمد علي في أن يكون له دوراً في أي تسوية قادمة".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.