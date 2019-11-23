السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة بالنيابة يكرّم خريجي برنامج الأداء الحكومي المتميز



المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير المنطقة المنورة بالنيابة، خريجي برنامج الأداء الحكومي المتميز وعددهم 40 خريجاً يمثلون قيادات الأجهزة الحكومية، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الثاني لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية، الذي ينظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة.

ويهدف الملتقى إلى استعراض أفضل ممارسات برامج ومكاتب تحقيق الرؤية في وضع الخطط الإستراتيجية وتطوير السياسات وإدارة المبادرات التي تكفل النجاح في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وقياس وتطوير مستوى نضج الجهات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ، بالإضافة إلى صقل مهارات القيادات الشابة الوطنية العاملة في منظومة تحقيق الرؤية.

وتضمن الملتقى إبراز إسهامات العديد من قادة مكاتب تحقيق الرؤية من أبرز الأجهزة الحكومية مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والشركة

// انتهى //

13:57ت م

0049



المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير المنطقة المنورة بالنيابة، خريجي برنامج الأداء الحكومي المتميز وعددهم 40 خريجاً يمثلون قيادات الأجهزة الحكومية، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الثاني لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية، الذي ينظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة.ويهدف الملتقى إلى استعراض أفضل ممارسات برامج ومكاتب تحقيق الرؤية في وضع الخطط الإستراتيجية وتطوير السياسات وإدارة المبادرات التي تكفل النجاح في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وقياس وتطوير مستوى نضج الجهات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ، بالإضافة إلى صقل مهارات القيادات الشابة الوطنية العاملة في منظومة تحقيق الرؤية.وتضمن الملتقى إبراز إسهامات العديد من قادة مكاتب تحقيق الرؤية من أبرز الأجهزة الحكومية مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والشركة السعودية للخطوط الحديدية.// انتهى //13:57ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة بالنيابة يكرّم خريجي برنامج الأداء الحكومي المتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.