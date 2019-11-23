إغلاق مستشفى “العلايا” بسبب الأمطار وتحويل المنومين لـ”البشائر”...

علمت مصادر أنه تم إغلاق مستشفى سبت العلايا العام، بسبب تسرب مياه الأمطار إلى المستشفى. وأفادت المصادر أنه تم نقل المرضى المنومين بمستشفى العلايا إلى مستشفى البشائر وبيشة.
الجدير بالذكر أن أهالي محافظة بلقرن يترقبون افتتاح مبنى المستشفى الجديد بسبت العلايا، بعد مرور حوالي 5 أعوام على الانتهاء منه. ويأمل الأهالي أن يسهم المستشفى الجديد في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.
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