السعودية | السعودية.. القبض على شاب أطلق النار على معهد في حفر الباطن

شكرا لقرائتكم السعودية.. القبض على شاب أطلق النار على معهد في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت شرطة منطقة الشرقية في السعودية القبض على شاب أقدم على إطلاق النار مساء أمس الخميس على معهد تعليم خاص في حفر الباطن (شمال شرقي السعودية) إثر خلاف مع العاملين في المعهد.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن "دوريات الأمن باشرت عند الساعة 1:40 من مساء أمس الخميس بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن (شمال شرقي السعودية) لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد".

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على مطلق النار، وهو مواطن عشريني، وضُبط سلاح الجريمة بحوزته. وتم إيقاف الشاب واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية "حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم"، مضيفةً أن "الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".