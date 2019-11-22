السعودية اليوم / "الأسئلة الصفية" برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي أمس ، برنامج تدريبي بعنوان "صياغة الأسئلة الصفية منطلقات علمية ومهارات عملية"، بحضور ٨ متدربات ، وذلك بمقر إدارة الإشراف التربوي .

واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها ماهية الأسئلة الصفية ، والهدف منها ، وأهميتها، وتصنيف مجالاتها حسب الأهداف التربوية ، والتدريب على مهارة استقبال الإجابات الجيدة، ومهارات القرن الواحد والعشرين ،وتحديد دور المعلمة في تطبيقها ، وتوظيفها في صياغة الاسئلة ، والتعرف على شروط صياغتها ،ومجالاتها حسب الأهداف التربوية، وخطوات الأسئلة الصفية وعلاقتها بالتقويم ، ومهارة استقبال الإجابة الجيدة ،وتطبيق عملي .

// انتهى //

19:25ت م

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