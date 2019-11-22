السعودية | وصول دولة رئيس وزراء ألبانيا إلى الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وصول دولة رئيس وزراء ألبانيا إلى الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:23 مساءً, 22 نوفمبر 2019 م المناطق - واس وصل دولة رئيس وزراء ألبانيا السيد إيدي راما إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض .

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