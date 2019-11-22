شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يلتقي مندوب بنجلاديش لدى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب السفير مؤمن، خلال اللقاء عن شكره وامتنانه للسفير المعلمي ولوفد المملكة على الدعم والتنسيق المتبادل في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في ملف مسلمي الروهينجا وما أثمر عنه من قرارات لدعم هذه القضية الإنسانية، وأحداث جانبية رفيعة المستوى نظمها وفدا البلدين كان آخرها مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش.
كما أعرب عن تقديره للعلاقات الأخوية بين المملكة وبنجلاديش.
وثمن السفير عبدالله المعلمي بدوره جهود السفير مسعود مؤمن خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة، متمنيا له المزيد من التوفيق في المستقبل.
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