بالصور: الأمير سعود بن نايف يعزي ولي عهد أبوظبي بوفاة الشيخ سلطان بن زايد

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، قدم الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، التعزية للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد، وذلك في قصر المشرف بإمارة أبوظبي.

وأعرب الأمير عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ورافق أمير الشرقية كل من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير نجران، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية، والأمير سعود بن مشعل، الذين أعربوا عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.