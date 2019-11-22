بعد سن الأربعين.. نصائح مهمة للحفاظ على المفاصل

︎ :



.

نصحت جرّاحة العظام الألمانية كارولين فيركمايستر كبار السن بالاهتمام بالحركة وممارسة الرياضة، حيث أكدت أن حركية المفاصل تتراجع مع التقدم في العمر، بدءاً من منتصف الأربعينات تقريباً.

وأضافت أنه يمكن مواجهة تراجع حركية المفاصل والحيلولة دون تآكلها بدمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، وذلك كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد والذهاب إلى العمل بواسطة الدراجة الهوائية بدلا من السيارة.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضات المناسبة للمفاصل مثل السباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصي.

