توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق غداً الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة)، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق.
وتغطي هذه الحالة المناخية منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنطقة المدينة المنورة. ويتُوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. وقد تُسجل مدينة جدة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تُسجل حائل وعرعر وسكاكا 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.
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