شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع المنسقة الأممية سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

• «فوستر» تشيد بالتغيرات الإيجابية في المملكة

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق والمثمر بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.

وأشادت فوستر بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة مؤخرًا في مختلف المجالات التنموية وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، معربة عن أمنياتها للمملكة بمزيد من التقدم والرخاء وتطلعها لما ستشهده السنوات القادمة من مزيد من المشروعات التنموية المهمة.