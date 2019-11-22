- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم شاشات لنقل مباراة #الهلال بجامعة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاشات لنقل مباراة #الهلال بجامعة تبوك
عبر شاشات بالصالة الرياضية
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي
في بادرة جديدة وخطوة مميزة من عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك، قامت العمادة بتخصيص شاشات لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين ممثل الوطن فريق الهلال وفريق أوراوا الياباني في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد بالصالة الرياضية بالجامعة.
وعبّر الطلاب عن شكرهم لعمادة شؤون الطلاب على هذه المبادرة والتي ستجمع مشجعي جميع الفرق السعودية بمكان واحد لمؤازرة وتشجيع ممثل الوطن وهي خطوة لنبذ التعصب الرياضي بين الطلاب.
.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شاشات لنقل مباراة #الهلال بجامعة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.