شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية على الهواء مباشرة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

انفرد مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، بإجراء أول عملية جراحية للعيون على الهواء مباشرة في السعودية ظهر اليوم (الخميس)، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة.

وأجرى العملية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني، وزملاؤه وزميلاته بالقسم.

وأوضح القحطاني أن النقل الحي المباشر والتفاعلي لعمليات جراحة العيون من أهم المميزات التي أضافها المؤتمر لضيوفه من داخل المملكة وخارجها، الذين تجاوز عددهم 2800 مشارك.