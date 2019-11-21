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2019-11-21 فيديو.. انهيار سقف مدرسة في تبوك متابعات الخليج 365 - تبوك وثق مقطع فيديو من داخل مدرسة بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، انهيار سقف أحد طوابق المدرسة بشكل كامل. Advertisements وظهر خلال المقطع، وقوع كتل أسمنتية ضخمة على أرضية الطابق؛ بسبب انهيار السقف جراء الأمطار. وطالب متداولو المقطع، من الجهات المعنية الاهتمام بصيانة المدارس، خاصة في فصل الشتاء مع هطول الأمطار لحماية الطلاب من خطر تلك الانهيارات. شارك الخبر







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