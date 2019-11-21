السعودية | اول شركة سعودية تهتم بصناعة طائرة بدون طيار باسم المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اول شركة سعودية تهتم بصناعة طائرة بدون طيار باسم المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض دشن المهندس احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية دشن جناح انترا للتقنيات الدفاعية في معرض دبي للطيران Advertisements وكشفت شركة انترا عن الطائرة السعودية(عاصف)، طائرة بدون طيار ذات اقلاع وهبوط عمودي والتي تم تطويرها من قبل شركة انترا للتقنيات الدفاعية

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