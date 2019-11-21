فيديو.. العرفج: ولي العهد يعيد اكتشاف السعودية

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

في حلقة جديدة من برنامج “يا هلا بالعرفج”، الذي يعرض على قناة روتانا خليجية، أثنى عامل المعرفة والكاتب “أحمد عبدالرحمن العرفج”، على حفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية.

وقال العرفج إن الحفل كان أكثر من رائع، وتساءل، هل أعاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إعادة اكتشاف السعودية.

كما أبدى عامل المعرفة حزنه، لعدم حضوره الحفل وأشاد بمجهود كل القائمين على هذا المشروع.

الخطاب الملكي بالشورى

وقال العرفج خلال الحلقة إن الخطاب الملكي السنوي أمام الشورى خارطة طريق ننتظرها سنويًا.

وتابع أن خادم الحرمين ركز في كلمته على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات التوظيف وتمكين المرأة.

Advertisements

أما اكتتاب أرامكو وقمة العشرين فهي أدلة على ثقل وزن المملكة الاقتصادي في العالم.

أهنئ اليونسكو بالسعودية

وتابع العرفج قائلًا: “لا أهنئ السعودية باليونسكو، بل أهنئ اليونسكو بالسعودية، السعودية لم تدخل اليونسكو بصفتها راعية للحرمين فقط، بل بصفتها راعية للثقافات والحضارات في دولة تعمل بها 150 جنسية”.

وأضاف أن الدرعية أصبحت واجهة عالمية، تستهدف 100 مليون سائح بحلول 2030، والملك سلمان تبنى ملف تسجيل الدرعية باليونسكو منذ 15 عامًا كما ممثل السعودية لدى اليونسكو زياد الدريس”.

وتابع أنه لو كان “إبراهيم باشا” حيًا لمات اليوم كمدًا وهو يرى البلدة التي دكّها ممثلة لدولة من دول العشرين.

وتطرق العرفج خلال الحلقة على مبادرة أحلام الغانمي مبادرة إبرة التي تحتوي خطر 4 مليون إبرة تلقى بالنفايات يوميًا، مضيفًا “أتمنى من وزارة الصحة تبني هذه الحملة”.

وعن مباراة الهلال في بطولة أسيا قال “سنحتفل الأسبوع القادم على هذه الطاولة بفوز الهلال.. كأني أرى البطولة والكأس أمامي سيكون مقره الرياض”.

شارك الخبر







