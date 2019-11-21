ما الوظائف المتاحة لحاملي الإقامة المميزة؟

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مركز الإقامة المميزة أن حامل هذ النوع من الإقامة يستطيع هو وكل أفراد أسرته العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها.

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وأوضح المركز أن هناك بعض المهن لا يمكن لحاملي البطاقة المميزة العمل بها وهي الوظائف التي يقتصر العمل بها على السعوديين فقط.

يذكر أن التقديم للحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية “سابرك” على الرابط التالي: (هنا) .

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