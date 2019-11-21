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2019-11-21 أسماء المقبولين على وظائف الحرس الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الحرس الوطني أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال والنساء المعلنة مسبقاً .

وقالت الوزارة إنه لمعرفة الأسماء يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) شارك الخبر







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