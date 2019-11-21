شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر بـ«حديدة» على رأسه في مضاربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مدينة الرياض بمنطقة الرياض بحق حصين بن محمد بن حسيان الدوسري (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل شجاع ابن محماس آل بريك الدوسري (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه بحديدة على رأسه ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.

وأضاف بيان وزارة الداخلية: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.