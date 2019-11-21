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2019-11-21 طقس بارد مع ضباب في أحدرفيدة درجة الحرارة بلغت 11 في الصباح متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- أحدرفيدة شهدت محافظة أحدرفيدة صباح اليوم الخميس، حالة من الطقس البارد مع ضباب خفيف لامس الأرض، فيما بلغ مدى الرؤية ١٨,١ كلم، خاصةً على الجهات الجنوبية والغربية للمحافظة.

وبلغت درجة الحرارة في أحدرفيدة 11 درجة مئوية في الصباح الباكر، مع وجود غيوم جزئية.

ويشهد اليوم تقلبات جوية على بعض مناطق عسير بشكل مختلف عن الأيام الماضية بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق. شارك الخبر







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