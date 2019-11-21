أمازون تخطط للتوسع في متاجرها بلا نقطة دفع Amazon Go

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أمازون لديها خطط طموحة لسلسلة متاجرها الحقيقية Amazon Go التي تتميز بأنها لا تحوي محاسب أو أمين صندوق بل يتم الدفع الكترونياً بالكامل.

تعتزم عملاقة التجارة الإلكترونية أن تطلق المزيد من محلات السوبر ماركت الكبيرة أو متاجر البقالة الصغيرة التي تعمل بنظام Amazon Go وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكانت قد تحدثت تقارير سابقة عن خطة أمازون لافتتاح حتى خمسة متاجر سوبر ماركت كبيرة تعمل بدون أمين صندوق أو نقطة دفع.

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وكشفت بلومبيرغ أن أمازون تفكر حتى في ترخيص تقنيتها للمزيد من الشركات لاسيما المنافسين لافتتاح متاجر مشابهة.

في البداية كانت نية أمازون إطلاق متاجر كبيرة بدون نقطة دفع، لكنها لاحقاً تراجعت عن هذا الطموح وكانت المتاجر صغيرة المساحة نسبياً أي بحدود 200 متر مربع وتركز على نوعية محدودة من المنتجات الاستهلاكية اليومية كالمشروبات والصندويش الجاهز.

تحدثت بعض المصادر الشهر الماضي عن خطط التوسع الطموحة حيث أفادت أن أمازون تختبر التقنية في سوبر ماركت كبير مساحته تصل حتى ألف متر مربع، وهذه لن تكون النهاية بل بداية التوسع بمساحات متاجر Amazon Go بدون نقاط دفع لتصل حتى 2800 متر مربع.

يذكر أن أمازون كانت تخطط لافتتاح 56 متجر بدون نقطة دفع هذا العام، لكنها فعلياً افتتحت فقط 21 متجر في سياتل ونيويورك وسان فرانسيسكو.

