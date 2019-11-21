- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. الدرعية قصة ملك ومدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الدرعية قصة ملك ومدينة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت قناة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوثق العلاقة الخاصة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والدرعية، حيث أكدت أن للدرعية في وجدان الملك سلمان مكانة خاصة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد رعى مساء أمس، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية” الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية؛ نظرًا لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الدرعية قصة ملك ومدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.