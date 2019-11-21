فيديو.. الدرعية قصة ملك ومدينة

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوثق العلاقة الخاصة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والدرعية، حيث أكدت أن للدرعية في وجدان الملك سلمان مكانة خاصة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد رعى مساء أمس، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية” الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية؛ نظرًا لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.

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