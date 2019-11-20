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فيديو.. الألعاب النارية تزين سماء الدرعية
أكبر المشاريع ضمن رؤية المملكة 2030
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلقت- مساء اليوم الأربعاء- الألعاب النارية لتزين سماء الدرعية التاريخية، بحفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية.
وسيتم افتتاح مشروع بوابة الدرعية للجمهور في عام 2020، ويعتبر من أكبر المشاريع ضمن خطط السعودية بقيمة تبلغ 64 مليار ريال سعودي، وستغدو المنطقة عند إعادة ترميمها مجتمعًا حضريًّا وتقليديًّا متعدد الاستخدامات على امتداد سبعة كيلومترات مربعة تحتضن ما يصل إلى 100 ألف نسمة من العمال، والضيوف والمقيمين والطلاب، وفي المستقبل القريب ستتحول إلى مكان مثالي للاجتماع والاستكشاف والتسوق والعيش والعمل وتناول الطعام وقضاء أجمل الأوقات.
وتتربع الدرعية على مساحات خضراء وفيرة تتيح للزوّار والمقيمين الاستمتاع بما تضمه المنطقة من عجائب طبيعية فريدة، حيث يحاط المشروع بوادي حنيفة، الشهير بغابات النخيل وتمتد على مساحة كيلومترين مربعين، وتشكل المنطقة وجهة مثالية للأنشطة الترفيهية وتجارب الهواء الطلق.
ويمكن للمقيمين والزوّار على حد سواء التنزه سيرًا على الأقدام لمسافة 3 كيلومترات على امتداد مسارات طبيعية تطل على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي، في حين يجوب المارة شوارع بوابة الدرعية عبر الطريق المعبّد الذي يمتد على طول 2.5 كيلومتر.
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