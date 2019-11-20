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انتشال جثة طفل سقط بمستنقع مائي
في مركز ثريبان العوامر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت فرق الدفاع المدني بالعرضيات، مساء اليوم الأربعاء، انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد سقوطه في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت المديرية العامة للدافع المدني أنه تم انتشال جثة الطفل، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعًا لوالديه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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