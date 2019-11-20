انتشال جثة طفل سقط بمستنقع مائي

2019-11-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت فرق الدفاع المدني بالعرضيات، مساء اليوم الأربعاء، انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد سقوطه في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة ‫مكة المكرمة.

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وأوضحت المديرية العامة للدافع المدني أنه تم انتشال جثة الطفل، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعًا لوالديه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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